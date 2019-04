【i-CABLE】

北卡羅萊納州週三發生氣體爆炸,最少一死、十多人受傷,一名消防員重傷。

發生爆炸的大廈不斷冒出黑煙,消防開喉灌救,大廈部份外牆倒塌。現場是北卡羅萊納州達勒姆市市中心一個購物區。

警方指有建築工人挖掘行人路時,擊中一條兩寸粗的天然氣管道引發爆炸,現場附近一間學校的學生要疏散,警方呼籲民眾遠離爆炸現場。

