【i-CABLE】

以色列大選點票接近完成,現任總理內塔尼亞胡領導的利庫德集團及其盟友預料將奪得六成半國會議席,前參謀總長甘茨領導的藍白黨承認落敗。

藍白黨召開記者會,甘茨指尊重並接受選民的決定,未來會與不同組織對話,反對內塔尼亞胡政府的施政。

內塔尼亞胡早前已宣佈勝選,並獲得美國總統特朗普致電祝賀,預料他領導的利庫德集團及其盟友將取得國會120席中的65席,組織右翼聯盟政府繼續執政,內塔尼亞胡將展開第五個總理任期。

