美國麻疹疫情擴大 病例增至465宗

【KTSF 江良慧報導】

今年以來,全美有至少465宗麻疹個案,是自從2000年宣佈已經消滅麻疹病例後,第二最多的病例,衛生官員目前都關注如何能阻止麻疹疫情進一步擴大。

麻疹急速傳播,成為全國公共衛生嚴重問題,全美19個州有至少465個病例。

為阻止這種高傳染性疾病散播,紐約市強制在布魯克林部分地區未接種疫苗的人要打疫苗,否則要罰款。

紐約市長白思豪(Bill DeBlasio)說:”我們宣佈進入公共衛生緊急狀態,即時生效,受影響地區居民要強制接種疫苗。”

紐約州內最先因應麻疹疫情,而頒布緊急狀態令的Rockland縣官員甚至打官司,禁止沒有接種疫苗的兒童出入公眾地方。

Rockland縣官員Ed Day說:”這些命令要求任何接種率低於95%的學校,讓未接種疫苗學生留在家中。”

至於在華盛頓州,議員也正草擬法例,禁止個人豁免打三合一疫苗,不過官員都理解部分家長的憂慮,也希望能教育他們。

有關注疫苗安全的家長Cerisse Wilson說:”醫生告訴我,要不打疫苗,要不就離開,並沒有解決我擔憂的問題。”

紐約市衛生及精神健康局局長Oxiris Barbot說:”所有家長都為子女著想,我們正與社區領袖、宗教領袖和社區其他值得信賴的人士合作。”

