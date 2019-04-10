美國麻疹疫情擴大 病例增至465宗

【KTSF 江良慧報導】

今年以來，全美有至少465宗麻疹個案，是自從2000年宣佈已經消滅麻疹病例後，第二最多的病例，衛生官員目前都關注如何能阻止麻疹疫情進一步擴大。

麻疹急速傳播，成為全國公共衛生嚴重問題，全美19個州有至少465個病例。

為阻止這種高傳染性疾病散播，紐約市強制在布魯克林部分地區未接種疫苗的人要打疫苗，否則要罰款。

紐約市長白思豪（Bill DeBlasio）說：”我們宣佈進入公共衛生緊急狀態，即時生效，受影響地區居民要強制接種疫苗。”

紐約州內最先因應麻疹疫情，而頒布緊急狀態令的Rockland縣官員甚至打官司，禁止沒有接種疫苗的兒童出入公眾地方。

Rockland縣官員Ed Day說：”這些命令要求任何接種率低於95%的學校，讓未接種疫苗學生留在家中。”

至於在華盛頓州，議員也正草擬法例，禁止個人豁免打三合一疫苗，不過官員都理解部分家長的憂慮，也希望能教育他們。

有關注疫苗安全的家長Cerisse Wilson說：”醫生告訴我，要不打疫苗，要不就離開，並沒有解決我擔憂的問題。”

紐約市衛生及精神健康局局長Oxiris Barbot說：”所有家長都為子女著想，我們正與社區領袖、宗教領袖和社區其他值得信賴的人士合作。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。