中西部地區再遭暴風雪吹襲 降雪或破紀錄

【KTSF 江良慧報導】

雖然已經進入春季三個星期,但在從丹佛至明尼亞波利斯等中西部地區,卻仍然像是寒冬一樣,遭暴風雪吹襲,當中南達科他州和明尼蘇達州,降雪更可能會破紀錄,達到18到30吋。

一股強烈的冬季風暴在洛磯山脈形成,威脅大平原地區和中西部,數以百萬計的人面對暴風雪和破紀錄降雪的威脅。

氣溫在幾小時內,從春季急跌成寒冬,當地居民都措手不及,週一當地差平多有華氏70度,突然回落到寒冬的天氣。

至週五早上,大平原區可能降雪超過兩呎,南達科他州更可能降雪30吋,在丹佛,降雪前先有大霧濃罩,能見度低是天氣急變的其中一個徵狀。

暴風雪為部分地區帶來時速50里的狂風,航空交通也大受影響,超過600班航班要取消,多間航空公司也豁免受影響乘客改機票的手續費。

科羅拉多洛磯棒球隊球賽也延期,明尼蘇達州居民對這種天氣見怪不怪。

Charlie Kuivinen說:”我在雪國長大,每年春季春天都會降臨兩三次。”

明尼亞波利斯去年4月中的暴風雪,為當地帶來破紀錄15.8吋降雪,氣象專家預測,今次的風暴可能會破紀錄。

