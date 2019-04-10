中西部地區再遭暴風雪吹襲 降雪或破紀錄

【KTSF 江良慧報導】

雖然已經進入春季三個星期，但在從丹佛至明尼亞波利斯等中西部地區，卻仍然像是寒冬一樣，遭暴風雪吹襲，當中南達科他州和明尼蘇達州，降雪更可能會破紀錄，達到18到30吋。

一股強烈的冬季風暴在洛磯山脈形成，威脅大平原地區和中西部，數以百萬計的人面對暴風雪和破紀錄降雪的威脅。

氣溫在幾小時內，從春季急跌成寒冬，當地居民都措手不及，週一當地差平多有華氏70度，突然回落到寒冬的天氣。

至週五早上，大平原區可能降雪超過兩呎，南達科他州更可能降雪30吋，在丹佛，降雪前先有大霧濃罩，能見度低是天氣急變的其中一個徵狀。

暴風雪為部分地區帶來時速50里的狂風，航空交通也大受影響，超過600班航班要取消，多間航空公司也豁免受影響乘客改機票的手續費。

科羅拉多洛磯棒球隊球賽也延期，明尼蘇達州居民對這種天氣見怪不怪。

Charlie Kuivinen說：”我在雪國長大，每年春季春天都會降臨兩三次。”

明尼亞波利斯去年4月中的暴風雪，為當地帶來破紀錄15.8吋降雪，氣象專家預測，今次的風暴可能會破紀錄。

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