搵屋住專題：舊金山南岸區海傍可負擔公寓出售（視頻）

【KTSF 崔凱橋報導】

舊金山南岸區靠近海傍再有一個可負擔一房公寓重新出售,面積約有750平方英呎,售價少於35萬元。

公寓位處80號公路,在市中心的出入口,附近也有很多Muni巴士站,交通方便。

公寓大樓建於1937年,大樓有頂樓平台供住戶使用,單位內包含基本廚房家電,售價約349,000元,每月管理費(HOA)約682元,包垃圾費和水費。

單位不包車位,但住戶可以以月租約142元租一個車位。

申請家庭年收入不得超過地區收入中位數120%,一人家庭年收入不得超過99,500元,兩人家庭最高為113,650元。

單位分別在4月21日星期日下午1點至4點,和4月24日星期三下午5點至7點開放參觀。

申請的民眾還需要有首次置業人士教育講座證書和房屋貸款預審批,申請截止日期為5月1日下午5點。

申請人可以通過網上、郵寄或親身遞交申請。

查詢申請詳情,請點擊:https://sfmohcd.org/bmr-resale-300-beale-street-unit-316

網上申請詳情,請點擊:https://sfmohcd.org/sites/default/files/Documents/MOH/BMR%20Ownership/ShareFile%20Upload%20Instructions%20%26%20Sample%20Application.pdf

索取中文申請表格,請點擊:https://sfmohcd.org/sites/default/files/Documents/MOH/BMR%20Ownership%20Paper%20Applications/Chinese%20BMR%20Own%20Short%20Form%20Paper%20App.pdf

