由全球200多名科學家組成的研究團隊,公開人類天文史上首張黑洞照片。

由於黑洞本身一片漆黑,科學家拍攝到的,其實是在黑洞外圍受黑洞引力吸聚的物質,即”吸積盤”的影像,從而證實黑洞存在。

名為”事件視界望遠鏡”項目於前年4月進行首次觀察,靠的不是單一望遠鏡,而是將全球多組天文望遠鏡,連結成一個網絡,形成等同直徑如地球般大的望遠鏡。

由於數據量龐大,照片經歷近兩年才”沖曬”完畢。

