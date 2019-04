Facebook, Google要員國會作證談如何處置仇視言論

【KTSF 張麗月報導】

社交媒體Facebook和Google的行政人員週二在國會作證,解釋如何處理白人至上主義和仇恨的言論。

新西蘭清真寺被一名自稱是澳洲白人至上者開槍大開殺戒,導致50人死亡之後,這名槍手還在Google旗下的YouTube直播開槍過程,惹來極大迴響,輿論紛紛批評社交媒體平台散播極端主義思想。

Facebook和Google的行政人員週二到國會作證,重申不會容忍有仇恨或恐怖活動,這些社交媒體科技公司代表與右翼活躍份子和民權份子一齊討論,保護言論自由與消除仇恨的言論的同時,如何去取得平衡。

Facebook指出,將會禁止所有讚美、支持和代表白人至上者和分裂主義者的行為。

Facebook強調,會容許更多人發表意見,但也要分清楚哪些是仇恨和種族主義者的言論。

這些社交媒體又說,他們的目標是要更快移除仇恨的言論和片段。

Facebook公共政策總監Neil Potts說:”我們採用全息方法,利用我們的科技去平衡,希望盡快而為。”

