加州車管局審批REAL ID不合聯邦標準 逾300萬人受影響

【KTSF 陳令楠報導】

加州車輛管理局（DMV）早前被曝出，審批REAL ID證件申請的程序不符合聯邦標準，有報導指，受影響的人數超過300萬。

國土安全部本週一去信州長紐森指，車管局在審批REAL ID證件時，未按照聯邦標準來要求證件申請人提供兩份住址證明，導致即使目前已經拿到了REAL ID的人士，還要向車管局額外提供第二份住址證明。

聯邦政府要求局方在6月20號之前，向受影響的311萬名REAL ID持有人發信，索取相關文件。

收到信的人士，需要在證件續期時或之前，通過郵寄、網上遞交或親自前往車管局辦事處補充資料。

因應9-11恐怖襲擊，國會採取更嚴格的安保措施，在2005年就通過草案，增設REAL ID，從明年10月開始，如果要乘搭飛機或進入聯邦管轄的區域，必須持有REAL ID或有效護照。

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