加州車管局審批REAL ID不合聯邦標準 逾300萬人受影響

【KTSF 陳令楠報導】

加州車輛管理局(DMV)早前被曝出,審批REAL ID證件申請的程序不符合聯邦標準,有報導指,受影響的人數超過300萬。

國土安全部本週一去信州長紐森指,車管局在審批REAL ID證件時,未按照聯邦標準來要求證件申請人提供兩份住址證明,導致即使目前已經拿到了REAL ID的人士,還要向車管局額外提供第二份住址證明。

聯邦政府要求局方在6月20號之前,向受影響的311萬名REAL ID持有人發信,索取相關文件。

收到信的人士,需要在證件續期時或之前,通過郵寄、網上遞交或親自前往車管局辦事處補充資料。

因應9-11恐怖襲擊,國會採取更嚴格的安保措施,在2005年就通過草案,增設REAL ID,從明年10月開始,如果要乘搭飛機或進入聯邦管轄的區域,必須持有REAL ID或有效護照。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。