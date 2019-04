祈福黨女疑犯南加州落網 控方指她負責把風

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山去年年底發生一連串祈福黨騙案,警方總共拘捕了3名華裔女疑犯,最近在南加州落網的疑犯,已經引渡到舊金山受審,檢控官表示,這名疑犯的角色是在騙案之中負責把風。

62歲的Juan Li,上月底在南加州Rosemead的家中被拘捕,舊金山地檢處控告她盜竊以及勒索等罪名。

被告週一在庭上表示不認罪,檢控官在法庭指出,被告與另外3名疑犯參與祈福黨騙案,被告Juan Li負責把風。

警方去年12月在洛杉磯國際機場拘捕了準備前往香港的女疑犯,51歲的Mudi Wu和Fuxi Dai,兩人目前在舊金山關押候審。

控方表示,案中第4個疑犯是Juan Li的姊妹,她已經離開美國,法官認為Juan Li有潛逃的風險,將保釋金定為25萬元。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。