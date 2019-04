司法部長指當局曾對特朗普競選團隊進行”間諜活動”

【KTSF】

聯邦司法部長巴爾週三指稱,他相信2016年總統大選期間,當局曾對特朗普競選團隊進行”間諜活動”,意指通俄案調查發起初期,當局可能曾有不當的行為。

巴爾週三第二天出席國會預算聽證會,他沒有明確說明他所指的”間諜活動”是甚麼,也不確定是否有真的有人從事不正當的監察活動,他說,只想確定所有事情是遵照恰當的程序進行。

巴爾的言論似乎佐證了特朗普和其支持者的說法,後者一直堅稱,特朗普的競選團隊不公平地遭到聯邦調查局的針對。

巴爾是於4個月前獲特朗普提名出任司法部長,但其處理特別檢控官穆勒撰寫的通俄案調查報告的手法,惹來民主黨人的批評。

巴爾週二表示,將於下週向國會提交編輯版的通俄案調查報告,但民主黨人多次表示,經編輯後的版本,可能隱藏了特朗普行為不當的內容。

巴爾就有關”間諜活動”的言論表示,他雖然沒有掌握確實證據,但他對此的確有疑問,而對競選團隊進行間諜活動是事關重大的事。

當巴爾再被民主黨參議員Jeanne Shaheen追問,他是否相信競選團隊真的曾被間諜滲透,巴爾回答說:”我相信真的曾發生,現在問題是,能否斷定真的曾發生這件事。”

巴爾說,他有責任去確保政府權力沒有被濫用。

巴爾說,他正在檢討司法部對特朗普展開調查所作的行動,另外,司法部監督總長也正在進行另一項調查,調查焦點在於聯邦調查局展開通俄案調查初期所發生的事,巴爾說,監督總長的調查工作估計在5月或6月完成。

在聽證會結束前,他再被問及”間諜活動”的言論,這次他語調沒有之前般堅定,他說:”我並非說有不正當的事情發生,我只是說我對此表示關注,而我正在對此進行了解。”

巴爾所指的”間諜活動”,可能是指聯邦調查局於2016年秋季曾向法院申請機密監視令,以監視前特朗普競選助理Carter Page,Page並無被起訴行為不當,他也否認是俄羅斯的間諜。

批評者指,當局對Page進行監視是沒有理據的不當做法。

特朗普在白宮則重申,通俄案調查是不合法的,由發起調查至每一個階段,每一個環節都是不合法的。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。