美國威脅對總值110億美元的歐盟商品,包括空中巴士飛機徵收關稅,報復歐盟補貼空中巴士公司。

美國貿易代表署稱,歐盟多年來補貼空中巴士公司,估計每年對美國造成110億美元損失。雙方透過世貿組織仲裁,但未得到解決,歐盟的補貼更是不減反加。

美國著手擬訂徵稅的清單,包括空中巴士的客貨機、直升機、電單車、酒類和芝士等乳製品,世貿預計在今年夏天有裁決,美國到時會定出最後清單。

