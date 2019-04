【KTSF 郭柟報導】

南舊金山週二凌晨發生入屋搶劫案,3名男子闖入一間民居,命令事主交出財物。

警方表示,事發於週二凌晨約兩點,3名男子踢開正門闖入Baden Avenue 500號路段一間民居,之後命令事主交出錢。

匪徒之後搶走一些珠寶等財物,得手後開車往Third Lane西面逃離現場。

警方指賊人汽車引擎聲很大,事主是一名52歲女人,在案中並無受傷。

有線索的民眾請通知警方,電話:(650) 877-8900。

