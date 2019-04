反對舊金山海旁建露宿者中心 居民收疑似死亡恐嚇（視頻）

【陳嘉琪報導】

舊金山市長布里德建議,在Embarcadero海旁近30號碼頭一個停車場,再興建多一個無家可歸者支援中心,有居民批評,市府一直漠視居民的反對意見,一意孤行推動興建,有反對這項計畫的居民,甚至收到疑似死亡恐嚇。

計劃興建的無家可歸者支援中心,選址在南岸區(South Beach)30號碼頭對開一個停車場,預計會提供約兩百個床位。

這個計劃近日引起極大回響,正反雙方分別在網上籌款,尋求支持,多間高科技公司的老闆,包括Salesforce及Twitter已表態支持。

黃小姐住在南岸區11年,她表示,近日至少有5名反對支援中心的居民,收到電話留言疑似恐嚇,叫他們不要再支持。

黃小姐說:”他們就發掘我們的私人資料,登上網,叫我們要小心,到時會沒有命,如果你繼續支持。”

其中一個留言表示:”如果這是錯誤的,這個留言與你無關,但如果是真的,我會叫你自殺。”

而在社交網站上,亦有人公開捐錢反對支援中心的名單,並叫人要寫下他們的資料。

黃小姐自己亦反對這個計劃,她沒有收到這個疑似恐嚇,但因為擔心安危,亦婉拒出鏡。

黃小姐說:”今年我們的市參事很新,才上任3個月,他就站在市長一方,但其實我們都已經建了很多個中心,近海皮這邊其實是很安全的,現在硬要再建一個中心,我們覺得負擔很大。”

黃小姐表示,區內現時已有兩個支援中心,再多一個,擔心會影響社區的衛生及治安問題,居民曾多次邀請市長出席會議,但市長都不願意。

直到上星期,市長布里德突然現身一個居民會議,黃小姐當時在場,她指出,居民一直等待發問環節,但最終由大會綜合居民的問題再發問。

黃小姐說:”我們填好卡,大會就篩走了很重要的問題,就問一些很白痴的問題,什麼叫做流動廁所,哪有人會問這些問題,第二個問題是,為什麼睡在街上不衛生,不健康,是否很無理,我們怎會問這些問題呢?”

布里德講話多次被打斷,會議最終不歡而散。

代表該區的市參事楊馳馬(Matt Haney)表示,自己沒有預設立場,因為最後需要表決的是港口委員會,而他的責任是讓居民有發表意見的機會。

楊馳馬說:”我自己不會投票,這計劃不會呈上市參議會,我會確保,如果計劃獲批,市府會解決市民對於安全、支援中心的規模、清潔度等問題,更符合社區的需要。”

布里德的辦公室回應指,她致力幫助無家可歸者,亦保證不會忽略居民的聲音,未來仍然有很多社區會議,歡迎居民發表意見,尋求一個雙贏的共識。

居民本星期六會舉行活動,再一次表達反對的聲音,而有關當局亦會在4月23日舉行會議,相信到時會表決會否興建支援中心。

