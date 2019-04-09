反對舊金山海旁建露宿者中心 居民收疑似死亡恐嚇（視頻）

【陳嘉琪報導】

舊金山市長布里德建議，在Embarcadero海旁近30號碼頭一個停車場，再興建多一個無家可歸者支援中心，有居民批評，市府一直漠視居民的反對意見，一意孤行推動興建，有反對這項計畫的居民，甚至收到疑似死亡恐嚇。

計劃興建的無家可歸者支援中心，選址在南岸區（South Beach）30號碼頭對開一個停車場，預計會提供約兩百個床位。

這個計劃近日引起極大回響，正反雙方分別在網上籌款，尋求支持，多間高科技公司的老闆，包括Salesforce及Twitter已表態支持。

黃小姐住在南岸區11年，她表示，近日至少有5名反對支援中心的居民，收到電話留言疑似恐嚇，叫他們不要再支持。

黃小姐說：”他們就發掘我們的私人資料，登上網，叫我們要小心，到時會沒有命，如果你繼續支持。”

其中一個留言表示：”如果這是錯誤的，這個留言與你無關，但如果是真的，我會叫你自殺。”

而在社交網站上，亦有人公開捐錢反對支援中心的名單，並叫人要寫下他們的資料。

黃小姐自己亦反對這個計劃，她沒有收到這個疑似恐嚇，但因為擔心安危，亦婉拒出鏡。

黃小姐說：”今年我們的市參事很新，才上任3個月，他就站在市長一方，但其實我們都已經建了很多個中心，近海皮這邊其實是很安全的，現在硬要再建一個中心，我們覺得負擔很大。”

黃小姐表示，區內現時已有兩個支援中心，再多一個，擔心會影響社區的衛生及治安問題，居民曾多次邀請市長出席會議，但市長都不願意。

直到上星期，市長布里德突然現身一個居民會議，黃小姐當時在場，她指出，居民一直等待發問環節，但最終由大會綜合居民的問題再發問。

黃小姐說：”我們填好卡，大會就篩走了很重要的問題，就問一些很白痴的問題，什麼叫做流動廁所，哪有人會問這些問題，第二個問題是，為什麼睡在街上不衛生，不健康，是否很無理，我們怎會問這些問題呢？”

布里德講話多次被打斷，會議最終不歡而散。

代表該區的市參事楊馳馬（Matt Haney）表示，自己沒有預設立場，因為最後需要表決的是港口委員會，而他的責任是讓居民有發表意見的機會。

楊馳馬說：”我自己不會投票，這計劃不會呈上市參議會，我會確保，如果計劃獲批，市府會解決市民對於安全、支援中心的規模、清潔度等問題，更符合社區的需要。”

布里德的辦公室回應指，她致力幫助無家可歸者，亦保證不會忽略居民的聲音，未來仍然有很多社區會議，歡迎居民發表意見，尋求一個雙贏的共識。

居民本星期六會舉行活動，再一次表達反對的聲音，而有關當局亦會在4月23日舉行會議，相信到時會表決會否興建支援中心。

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