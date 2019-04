【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山全市共20個偵測衝紅燈的攝錄機在1月份起停用,正等候安裝新的攝錄機,可能最快要到夏季安裝才全部完成。

根據舊金山紀事報報導,這20部設在交通黑點的紅燈攝錄機,因為老舊,加上受到雨水的影響,近年經常出現故障的情況。

交通局去年通過計劃更換市內所有紅燈攝錄機,並於今年1月停用這些攝錄機,不過由於更換工作進度緩慢,第一部攝錄機位於4街夾Harrison街,到今個月才安裝完成,其餘的最快要到夏季才完工。

報導亦指,每年發出的衝紅燈罰單,由2012年超過19,000張,大幅減少至去年的1,400張,每張的罰款是489元。

