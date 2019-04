國土安全部長辭職後 特勤局局長也換人（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

白宮內閣又出現人事調動,特朗普總統突然宣佈,國土安全部長和屬下的特勤局局長要換人。

國土安全部長Kirstjen Nielsen剛剛上週五陪同特朗普巡視南部美墨邊界,但到了週日傍晚,Nielsen突然宣佈辭職。

有消息指,她因為在移民政策方面與特朗普有分歧,兩人曾私下爭吵,她去年中一度準備辭職,但在公開場合,她仍極力為特朗普的邊境執法零容忍政策辯護,並支持特朗普興建圍牆,但就否認國土安全部設立政策,拆散在邊界的無證移民家庭。

Nielsen週一仍然認為,目前南部邊界的處境危急,國會必須採取行動應對。

Nielsen說:”現時我們面對危急,我們需要處理。”

特朗普最近在內閣會議中,公開批評Nielson的表現不夠好,有分析指出,主要因為特朗普不滿現時南部美墨邊界的無證移民仍然大量湧入美國。

特朗普最近指,美國的移民系統已不勝負荷,美國不能再收容無證人士。

也有分析指出,特朗普對南部邊界所採取的移民政策可能更趨強硬。

Nielsen離職後,由海關及邊境保護局局長Kevin McAleenan暫代她的職位。

除Nielson外,據講,特朗普也開除國土安全部長屬下的特勤局局長Randolph Alles。

有白宮官員透露,預期可能會有更多人被炒魷,根據華府一些知情人士透露,可能因為Stephen Miller掌管特朗普政府的邊境政策後,就出現這些人事變動。

