中半島兩女涉偷化妝品及非處方藥被捕

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島San Mateo縣警方拘捕兩名涉嫌偷竊商店化妝品、健康用品及非處方藥物的嫌犯,警方表示,已有足夠證據起訴兩名嫌犯。

警方資料顯示,4月3日晚9點45分左右,司機Lavett Willams駕駛汽車時因多項違規,在San Carlos市被警方截停。

當警員與Williams講話時,她承認駕駛執照已被吊銷,而車上乘客則是Erisha Johnson。

警方查看記錄發現,Johnson正因盜竊罪而被舊金山及Santa Clara縣判以緩刑中。

縣警搜查兩人的車輛時,發現有幾袋30加侖的垃圾袋,裝的都是化妝品、非處方藥物以及健康用品等,而且許多裝在商品上的防盜安全裝置仍在,這些被盜商品的總值約15,000元。

San Mateo縣至少有兩間商店是受害者,由於證據確鑿,兩人目前被關押在San Mateo縣監獄等候起訴。

