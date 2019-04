【KTSF】

中半島San Mateo市週一傍晚有司機駕車逃避警方追逐時,不慎撞入一幢公寓大樓,涉案司機已被警方拘捕。

事發於傍晚6時半左右,警員在Sunnybrae區發現一名司機魯莽駕駛,於是嘗試將他截停,但司機反加速,在南Claremont街夾16大街衝過停車指示牌疾駛離開。

汽車駛至東16街400號路段時,撞入一幢公寓大樓,事件中沒有路人或警員受傷,肇事司機受輕傷,已送院治療,情況穩定。

