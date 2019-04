司法部長就處理通俄案調查報告辯護 本週提交刪節版本

【KTSF】

聯邦司法部長巴爾週二到國會作證,他說預期本週內將會向國會提交特別檢控官穆勒通俄案調查報告的刪節版本,他同時對處理這份報告的手法作出辯護。

這次是巴爾收到通俄案調查報告後,首次公開露面接受國會議員質詢,目前司法部正對該份近400頁長的調查報告進行刪節,以刪走涉及大陪審團的資料,以及調查案的一些細節。

巴爾表示,被刪節的部份將會用顏色標註,同時會附加刪節的原因。

巴爾在收到穆勒的報告後,兩天內向國會提交一份4頁長的摘要,當中指稱報告並無發現特朗普競選團隊與俄羅斯串通,巴爾也認為,報告沒有足夠證據證明特朗普有妨礙司法公正。

不過,民主黨人認為,巴爾的摘要向外界披露了報告內容是有利特朗普的印象,民主黨要求巴爾向國會提交完整的報告。

有議員問巴爾竟然能在兩天內就能對一份近400頁長的報告完成撰寫摘要,巴爾對此回應說:”在特別檢控官提交報告前,司法部早已知悉他的想法。”

巴爾這次其實是應國會議員傳召討論司法部的經費申請,巴爾在陳詞時,也只表示需要經費進行移民執法、打擊暴力罪案和鴉片類毒害,完全沒有提及通俄案的調查報告,不過國會議員則把焦點轉向通俄案的調查報告及其處理手法。

巴爾週二拒絕談及通俄案調查的細節,但有交待他收到及審閱報告的過程,他說曾要求穆勒審閱他撰寫的4頁長摘要,但穆勒拒絕這樣做,當被問及穆勒的調查團隊據報有人不滿摘要的內容,巴爾說,他們所表達的不滿,可能反映出他們想披露更多資料。

巴爾也強調,他已嘗試用穆勒在報告中所使用的字句來撰寫摘要。

