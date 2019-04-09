香港佔中案9名被告全部被裁定有罪（視頻）

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香港佔中案有裁決，9名被告全部被裁定有罪，一同被控3條罪的3名發起人，戴耀廷、陳健民、朱耀明串謀公眾妨擾罪成，另一條煽惑他人公眾妨擾罪，戴耀廷及陳健民都入罪。至於煽惑他人煽惑公眾妨擾罪就3人都不入罪，案中其餘6個被告全部罪成，各人獲准保釋等候判刑。

79日佔領、18日審訊，9名被告在家人、朋友、支持者陪同步入法院，佔中三子戴耀廷、陳健民及朱耀明串謀犯公眾妨擾罪罪成，戴耀廷及陳健民煽惑他人犯公眾妨擾罪亦罪成，朱耀明脫罪，至於煽惑他人煽惑公眾妨擾罪，3人都罪名不成立。

另外6名被告全部控罪罪成，其中陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘5人煽惑他人犯公眾妨擾，以及煽惑他人煽惑公眾妨擾都罪成，李永達被控一項煽惑他人犯公眾妨擾亦罪成。

268頁判詞，法官陳仲衡逐項控罪解釋，回到2013年，三子發起公民抗命運動，提倡佔領中環，法官指當時未構成犯法，直至2014年9月18日，三子向警方提交公眾集會通知書，決定10月1日佔領遮打道，由當時開始就構成串謀犯公眾妨擾。

到9月28日，三子啟動及實現佔中，法官指雖然由阻礙遮打道改為金鐘，但同樣對道路造成阻礙，法官接納及考慮了佔中的目的，亦考慮《基本法》保障和平示威的權利，認為三子的行為是不合理亦不合法。

法官不認同警方施放催淚彈，才令更多人佔領，認為三子啟動時，都想到警方會這樣做，當時沒有叫停，是希望順勢為運動帶來優勢，所以毫無合理疑點下，證明三子串謀犯公眾妨擾罪成。

至於涉及煽惑他人犯公眾妨擾罪，除了朱耀明因為他沒有上台，其餘8名被告都罪成。法官指要入罪，關鍵在於有否煽惑市民參與，他指2014年9月26日，添美道被警方封鎖，但各被告隨後兩日煽惑他人去添美道佔領，張秀賢和戴耀廷、陳健民和陳淑莊呼籲市民不單止佔領添美道，甚至金鐘和中環，鍾耀華、邵家臻其後加入呼籲，法官裁定他們站在高台的言論構成煽惑。黃浩銘及李永達就分別在分域碼頭街及夏愨道，呼籲市民參與佔領，行為被警方拍下。

除了三子及李永達，五名被告煽惑他人煽惑公眾妨擾罪同樣罪成，法官認為他們在9月27至28日，在大台呼籲或直播，召集多些朋友來佔領，令道路被阻塞，又叫他們帶齊雨傘、眼罩等裝備，提供物資和被捕支援等等，他們意圖不只是煽惑現場的人，而是再煽惑其他人，三子並不在場。

法官強調控罪不會影響言論自由及和平集會自由，亦不會造成寒蟬效應。法官指儘管香港承認公民抗命的概念，但這個不是刑事罪行的抗辯理由，法庭不是要處理公民抗命背後的政治原因，只會處理及控罪有關的問題。

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