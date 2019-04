涉擅闖特朗普海湖莊園中國女子繼續還押候審

【KTSF 林佩樺報導】

日前闖入特朗普總統在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)的中國籍女子,被發現在她的旅館房間中,有8,000元現金和鏡頭偵測器。

聯邦執法人員Samuel Ivanovich週一出庭表示,調查闖入特朗普在佛州海湖莊園的32歲女子Yujing Zhang後,發現她在闖入的前兩天,搭乘由上海飛Newark的班機抵達,她的旅館房間裡有8,000元現金,還有用來偵測隱藏鏡頭的

訊號偵測器。

國務卿蓬佩奧週五表示,Zhang可能是中國間諜,執法人員表示,目前不認為她是間諜,不過她的行動很可疑。

3月底,特朗普返回Mar-a-Lago渡週末時,Zhang在莊園門外向特勤人員表示,自己是渡假村會員,要入內游泳並出示護照,但Zhang進入後又改口,向接待處表示自己是來參加聯合國華美協會,當晚沒有該活動。

她表示自己從上海來到美國,是應一個網友Charlie邀請到莊園,和特朗普家族成員談中美經濟關係。

Zhang在4月15日將於West Palm Beach聯邦法院出庭,她被控向聯邦人員作虛假聲明,一旦罪名成立,她將面臨最高刑罰是入獄5年和罰款25萬。

