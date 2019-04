美大學收生賄賂案 不認罪被告面臨更多控罪

【KTSF 江良慧報導】

早前爆出的大學收生賄賂醜聞,一些不認罪的被告,週二被加控額外的控罪。

荷李活女影星Lori Loughlin和另外15名家長,週二被起訴另一項控罪,他們被控串謀透過一個由欺詐計畫主腦Rick Singer所營運的慈善組織,清洗賄款和其他付款。

控方指多名被告同時被控從海外賄款進入美國,以進行欺詐。

Loughlin和她的時裝設計師丈夫Mossimo Giannulli,被指涉嫌向該虛假慈善組織支付50萬,讓女兒能被虛報以運動員待招名額,入讀南加州大學。

夫婦兩人上星期曾出庭,但沒有表示他們是否會認罪,而在週一,包括另一名女影星Felicity Huffman在內的13名父母和一名教練,同意就這宗大學招生詐騙認罪。

根據起訴書,Huffman承認向假慈善組織捐款15,000元,幫助女兒在SAT考試作弊。

