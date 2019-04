灣區韓國瑜粉絲熱切期待韓國瑜訪美行（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

為了採訪韓國瑜上任高雄市長後首度訪美,台灣媒體派出大陣仗,有電視台甚至出動5組記者,隨團採訪並且在3個城市布點,充分展現對於韓國瑜此行的重視,而灣區的韓粉們,也對於韓國瑜的來訪非常期待。

雖然韓國瑜人還沒到,灣區的韓粉已經迫不及待,要見到他本尊。

韓粉周志強說:”我那時候就一大早去永和,買了5張票,跟其他的朋友又調了15張,沒有想到兩、三天之內,就又被我朋友要光了,這邊大家聽到韓國瑜要來,都非常得興奮,都非常得支持他。”

趁著台灣中天電視台的政治大爆卦節目前來錄影,許多韓粉都特別打扮,穿戴起支持韓國瑜的裝備,還有屆時要歡迎他的海報和布條。

還有剛從高雄旅遊回來的韓粉興奮得向本台展示,剛從台灣帶回滿滿一個行李廂的韓國瑜紀念商品。

韓粉沈慧說:”當選以後就規劃去高雄,因為我們太被他感動了,所以我們在12月就開始,我在我們直一分部的黨部,就提出來說我想辦一個這個活動,我買了很多的T恤,買了10條的圍巾,還有筆、韓國瑜的高粱酒,還有韓國瑜的不同的帽子。”

韓粉毛小苓說:”我剛剛從台灣回來,就是響應123遊台灣去高雄兩天,在台灣玩了一陣子就在台灣消費,消費就買了,到六合夜市買了這些東西,還有很多。”

韓粉陳宗義說:”韓國瑜的粉絲不輸給台灣,因為我們喜歡他,真的不是專注在講政治,為台灣拼經濟,我覺得為台灣的人民,豐衣足食最重要。”

這次韓國瑜的訪美行,包括中天和TVBS在內多家媒體斥資出動大批採訪人員,除了隨行採訪記者,還在新聞團隊在3個城市布點,務求對於韓國瑜的行程滴水不漏。

中天電視台主持人周玉琴說:”這次他來到這邊,意義非常的不同,因為他已經是在全台灣,大家心目當中是一個選總統呼聲最高的人,所以我相信他這是來到這邊,絕對有高度的可看性。”

雖然韓國瑜此行刻意避開華府,也謝絕所有政治相關活動,強調單純是為了招商引資的市長公務行程,不過由於他是2020台灣總統大選的熱門人選,韓粉們還是不斷勸進,還有人帶著大行的標語,在眾多韓粉當中格外搶眼。

韓粉吳明璉說:”易經的第一卦,錢卦,我覺得錢卦就是韓國瑜一生的寫照,你看這個是錢卦第四卦九四,或躍在淵,這是他現在的情況,九五就是飛龍在天了,這是我們對他的期待。”

儘管韓國瑜一再希望此行低調,不過熱情的韓粉,以及媒體的大陣仗,不管他走到哪裡都還是焦點。

