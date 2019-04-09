灣區韓國瑜粉絲熱切期待韓國瑜訪美行（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

為了採訪韓國瑜上任高雄市長後首度訪美，台灣媒體派出大陣仗，有電視台甚至出動5組記者，隨團採訪並且在3個城市布點，充分展現對於韓國瑜此行的重視，而灣區的韓粉們，也對於韓國瑜的來訪非常期待。

雖然韓國瑜人還沒到，灣區的韓粉已經迫不及待，要見到他本尊。

韓粉周志強說：”我那時候就一大早去永和，買了5張票，跟其他的朋友又調了15張，沒有想到兩、三天之內，就又被我朋友要光了，這邊大家聽到韓國瑜要來，都非常得興奮，都非常得支持他。”

趁著台灣中天電視台的政治大爆卦節目前來錄影，許多韓粉都特別打扮，穿戴起支持韓國瑜的裝備，還有屆時要歡迎他的海報和布條。

還有剛從高雄旅遊回來的韓粉興奮得向本台展示，剛從台灣帶回滿滿一個行李廂的韓國瑜紀念商品。

韓粉沈慧說：”當選以後就規劃去高雄，因為我們太被他感動了，所以我們在12月就開始，我在我們直一分部的黨部，就提出來說我想辦一個這個活動，我買了很多的T恤，買了10條的圍巾，還有筆、韓國瑜的高粱酒，還有韓國瑜的不同的帽子。”

韓粉毛小苓說：”我剛剛從台灣回來，就是響應123遊台灣去高雄兩天，在台灣玩了一陣子就在台灣消費，消費就買了，到六合夜市買了這些東西，還有很多。”

韓粉陳宗義說：”韓國瑜的粉絲不輸給台灣，因為我們喜歡他，真的不是專注在講政治，為台灣拼經濟，我覺得為台灣的人民，豐衣足食最重要。”

這次韓國瑜的訪美行，包括中天和TVBS在內多家媒體斥資出動大批採訪人員，除了隨行採訪記者，還在新聞團隊在3個城市布點，務求對於韓國瑜的行程滴水不漏。

中天電視台主持人周玉琴說：”這次他來到這邊，意義非常的不同，因為他已經是在全台灣，大家心目當中是一個選總統呼聲最高的人，所以我相信他這是來到這邊，絕對有高度的可看性。”

雖然韓國瑜此行刻意避開華府，也謝絕所有政治相關活動，強調單純是為了招商引資的市長公務行程，不過由於他是2020台灣總統大選的熱門人選，韓粉們還是不斷勸進，還有人帶著大行的標語，在眾多韓粉當中格外搶眼。

韓粉吳明璉說：”易經的第一卦，錢卦，我覺得錢卦就是韓國瑜一生的寫照，你看這個是錢卦第四卦九四，或躍在淵，這是他現在的情況，九五就是飛龍在天了，這是我們對他的期待。”

儘管韓國瑜一再希望此行低調，不過熱情的韓粉，以及媒體的大陣仗，不管他走到哪裡都還是焦點。

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