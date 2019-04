【KTSF 張麗月報導】

國際貨幣基金會(IMF)調低全球今年的經濟增長預測,將會是十年來經濟表現最差的一年。

國際貨幣基金會預測,全球今年的經濟大環境不妙,因此調低全球今年的經濟增長GDP至3.3%,特別是美國經濟將會最差。

預測美國的GDP由去年的2.9%,降到今年的2.3%。

