灣區台灣僑胞成立北加州賴清德後援會（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

北加州賴清德後援會上週六正式成立,支持者強調,賴清德一定會走完初選程序,並呼籲黨中央要公平、公正;透明辦理初選。

來自灣區多個同鄉會以及台灣人社團的成員,4月6日聚集在東灣San Leandro市一間教會,正式宣布成立北加州賴清德後援會。

北加州賴清德後援會成員許瑞峯說:”今天我們在此成立北加州賴清德後援會的目的,就是要支持賴清德贏得民進黨的初選,來代表本土陣營和親中勢力決戰,達到2020總統大選的勝利。”

北加州賴清德後援會指出,中國企圖用選舉來達到併吞台灣的野心昭然若揭,他們認為,2020大選是一場紅綠勢力的對決。

成員康伶星說:”面對中國的武嚇利誘,不但打擊台灣在國際的活動空間,並對台灣島內國民黨及其他染紅的總統候選人,公然倡議強烈支持九二共識,及與中國簽訂和平協議,我們不但非常憂心,更深刻的體會到,民進黨有不可推卸的歷史重任。”

賴清德後援會由多位台灣同鄉會會長發起,支持者坦言去年底九合一選舉,民進黨慘敗讓他們憂心,希望這次推出最有力的強棒。

許瑞峯說:”九合一選舉民進黨慘敗,我想這是最重要的一個民調,這是最明顯的一個表現,所以我們可以看到說,賴清德他在這個危急的狀況下挺身而出。”

成員廖萬夫說:”因為他的民調高,他的能力強,他的經驗豐富,他的應對滿清楚的,而且他對台灣的未來有很清楚的主張。”

儘管目前民進黨初選還在協調階段,但賴清德後援會陸續在各地成立,已經說明賴清德鐵了心,要把初選程序走完,不會接受協調,支持者也呼籲黨中央秉公辦理初選。

成員陳文雄說:”希望說我們能夠把聲音傳到台灣,有一個透明、公平、公正的初選,選一個強有力的人,即使選出來是蔡英文,我們也是強力支持。”

而對於有部分基層醞釀,如果初選結果賴清德出線,將引用被媒體稱為”霸王條款”的機制來否決,賴清德支持者表示並不擔心。

成員陳義志說:”預防已經選出的候選人,說不定他有緋聞或甚麼事情,很不好的事情,那個黨沒辦法承受的時候,要有一個機制去給他,所以有一個霸王條款,但是這個霸王條款,民進黨20、30年都沒有用過。”

至於未來蔡英文和賴清德有沒有可能搭檔,組成蔡賴配甚至賴蔡配呢?

成員莊勝津說:”選出一個候選人出線,我們尊重他有取他副手的權利,所以我們尊重,我們也不說一定是誰,但是我們尊重,看誰出線他去找誰。”

至於灣區是否會有蔡英文後援會的成立呢?目前並未有支持者出面推動,昔日蔡英文之友會人士表示,會靜待民進黨黨內初選結果,並支持民進黨提名的人選。

