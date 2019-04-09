灣區台灣僑胞成立北加州賴清德後援會（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

北加州賴清德後援會上週六正式成立，支持者強調，賴清德一定會走完初選程序，並呼籲黨中央要公平、公正；透明辦理初選。

來自灣區多個同鄉會以及台灣人社團的成員，4月6日聚集在東灣San Leandro市一間教會，正式宣布成立北加州賴清德後援會。

北加州賴清德後援會成員許瑞峯說：”今天我們在此成立北加州賴清德後援會的目的，就是要支持賴清德贏得民進黨的初選，來代表本土陣營和親中勢力決戰，達到2020總統大選的勝利。”

北加州賴清德後援會指出，中國企圖用選舉來達到併吞台灣的野心昭然若揭，他們認為，2020大選是一場紅綠勢力的對決。

成員康伶星說：”面對中國的武嚇利誘，不但打擊台灣在國際的活動空間，並對台灣島內國民黨及其他染紅的總統候選人，公然倡議強烈支持九二共識，及與中國簽訂和平協議，我們不但非常憂心，更深刻的體會到，民進黨有不可推卸的歷史重任。”

賴清德後援會由多位台灣同鄉會會長發起，支持者坦言去年底九合一選舉，民進黨慘敗讓他們憂心，希望這次推出最有力的強棒。

許瑞峯說：”九合一選舉民進黨慘敗，我想這是最重要的一個民調，這是最明顯的一個表現，所以我們可以看到說，賴清德他在這個危急的狀況下挺身而出。”

成員廖萬夫說：”因為他的民調高，他的能力強，他的經驗豐富，他的應對滿清楚的，而且他對台灣的未來有很清楚的主張。”

儘管目前民進黨初選還在協調階段，但賴清德後援會陸續在各地成立，已經說明賴清德鐵了心，要把初選程序走完，不會接受協調，支持者也呼籲黨中央秉公辦理初選。

成員陳文雄說：”希望說我們能夠把聲音傳到台灣，有一個透明、公平、公正的初選，選一個強有力的人，即使選出來是蔡英文，我們也是強力支持。”

而對於有部分基層醞釀，如果初選結果賴清德出線，將引用被媒體稱為”霸王條款”的機制來否決，賴清德支持者表示並不擔心。

成員陳義志說：”預防已經選出的候選人，說不定他有緋聞或甚麼事情，很不好的事情，那個黨沒辦法承受的時候，要有一個機制去給他，所以有一個霸王條款，但是這個霸王條款，民進黨20、30年都沒有用過。”

至於未來蔡英文和賴清德有沒有可能搭檔，組成蔡賴配甚至賴蔡配呢？

成員莊勝津說：”選出一個候選人出線，我們尊重他有取他副手的權利，所以我們尊重，我們也不說一定是誰，但是我們尊重，看誰出線他去找誰。”

至於灣區是否會有蔡英文後援會的成立呢？目前並未有支持者出面推動，昔日蔡英文之友會人士表示，會靜待民進黨黨內初選結果，並支持民進黨提名的人選。

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