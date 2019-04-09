灣區捷運警員要強制加班工作一天 望有助打擊罪案

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灣區捷運（BART）週一宣布，將強制要求捷運警察及工作人員每週加班工作一天，以打擊罪案。

捷運最近發生多宗暴力案，當局資料顯示，最新一宗就發生在上週六位於Daly City車站，加上逃票的問題日益嚴重，遲遲未能解決，因此當局強制要求捷運警察及工作人員，每週需加班一天，即每週工作6天，希望可為乘客提供一個安全的環境，阻止罪案發生。

有乘客留意到，近日來，捷運車站上的確多了警員巡邏，覺得比較安全。

當局表示，目前此計劃是在特定的時間及區域，增派大量執法人員，目的是打擊逃票及減少罪案率。

當局希望能在7月起增聘19名警員加強巡邏，目前警員空缺已由41個減至20個，預計週四舉行的預算會議上，將會討論更多增聘的詳情。

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