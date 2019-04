灣區捷運警員要強制加班工作一天 望有助打擊罪案

【KTSF】

灣區捷運(BART)週一宣布,將強制要求捷運警察及工作人員每週加班工作一天,以打擊罪案。

捷運最近發生多宗暴力案,當局資料顯示,最新一宗就發生在上週六位於Daly City車站,加上逃票的問題日益嚴重,遲遲未能解決,因此當局強制要求捷運警察及工作人員,每週需加班一天,即每週工作6天,希望可為乘客提供一個安全的環境,阻止罪案發生。

有乘客留意到,近日來,捷運車站上的確多了警員巡邏,覺得比較安全。

當局表示,目前此計劃是在特定的時間及區域,增派大量執法人員,目的是打擊逃票及減少罪案率。

當局希望能在7月起增聘19名警員加強巡邏,目前警員空缺已由41個減至20個,預計週四舉行的預算會議上,將會討論更多增聘的詳情。

