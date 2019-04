【KTSF】

灣區捷運(BART)警方週一公布上週六在Daly City捷運站內打人案的疑犯圖片。

捷運警方表示,上週六晚上8時半,圖片上的男子涉嫌在Daly City捷運站內,以不明物體毆打一名男人,令該男人頸部受傷,該男人經治療後已無大礙。

捷運警方呼籲,認識疑犯的民眾,又或有該宗案件消息的民眾,可以和捷運警察聯絡,電話:(510)464-7040,匿名電話熱線:(510) 464-7011。

