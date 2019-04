【KTSF】

為了紀念去年逝世的已故前總統老布殊,美國郵政局即將推出紀念他的郵票。

新款的郵票印上老布殊的肖像,老布殊的樣子是取材自1997年,由一名攝影師為老布殊拍攝的照片。

正式的發行日期是6月12日,這一日亦是老布殊的生忌,屆時將於德州舉行郵票發行的典禮。

這款郵票現已開放給公眾預訂,將在發行典禮當日或之後會送到。

老布殊去年因病去世,終年94歲。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。