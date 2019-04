【i-CABLE】

美國宣布認定伊朗革命衛隊為恐怖組織,是華府首次認定其他國家的軍隊為恐怖組織。

美國將凍結伊朗革命衛隊於美國司法管轄區內的資產,並禁止美國企業和它做生意。

美國亦會禁止為革命衛隊提供物質支援的人入境。總統特朗普在聲明中形容今次的決定史無前例,並認清事實,就是伊朗是支援恐怖主義的國家,而伊朗革命衛隊就是當局主導並實施全球恐怖活動的主要工具。

美方會繼續於財政上向伊朗施壓,並提高伊朗政府支援恐怖主義的成本,直至伊朗停止其惡意舉動。

