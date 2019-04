【KTSF】

柏克萊加大(UC Berkeley)有學生投訴,校園內唯一一個全女生宿舍居住環境惡劣,臭蟲及鼠患嚴重,學生計劃向校方投訴。

Stern Hall是柏克萊加大校園裡唯一的全女生宿舍,不少學生表示,宿舍裡很少有熱水供應,很多洗衣機是壞掉的,而且房間裡有很多是老鼠和臭蟲。

有住在這裡的學生說,已經受夠這裡的惡劣生活環境,每年需繳17,000元的費用,與其他學生付同樣的錢,但其他人就可以住在新的,而且條件更好的宿舍內,對他們不公平,加上校方一直沒有維修有問題的部分。

學生認為,校方沒有重視她們的不滿,因此,她們計劃與管理人員交涉。

學校發言人在聲明中表示,理解學生居住在這樣的環境中有多痛苦,有關人員正處理蟲害,維修住房設施,及改善其他有問題的部分。

