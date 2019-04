Uber司機載客人往機場後 折返住屋圖盜竊

【KTSF 黃恩光報導】

中半島San Mateo市警方拘捕了一名Uber司機,他涉嫌載客到機場之後,到客人的家企圖盜竊,後來又去到附近另一個住宅爆竊。

San Mateo警方表示,Jackie Gordon Wilson上週四做Uber司機時,開車送一個家庭到機場坐飛機,之後,他返回客人在Rand街600號地段的住宅,企圖進入屋內爆竊,不過住宅的警鐘響起,嚇走了他。

後來疑犯去到附近位於Nash Drive 1700號地段,另一棟住宅入屋洗劫,屋主事後將閉路電視片段在社區的Ring監控視像平台分享。

有人告訴事主,疑犯是一名Uber司機,剛剛從Rand街載客到機場,而閉路電視也拍到疑犯企圖入屋爆竊。

警方的探員追查之後,在Sacramento附近Rancho Cordova疑犯的家裡拘捕了他,並在住宅裡尋回部分賊贓。

警方表示,能夠迅速破案,有賴居民守望相助,以及安裝了閉路電視。

警方也呼籲居民,出遊時要謹慎決定接載的地點,因為網的司機會知道,客人有一段時間不在家。

