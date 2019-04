自助火鍋店不滿要自費建停車位 San Bruno市府回應（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

針對中半島San Bruno市新發展項目Plaza Project引發的商用停車位問題,San Bruno市府以及項目發展商都有作出回應。

中半島自助火鍋店Seapot,4個月前透過經紀公司Lockehouse的代表,與San Bruno市Plaza Project商住項目發展商Sares Regis簽署租賃合約,準備開新餐廳,當時合約並沒有寫明,要求Seapot提供額外停車位,現在餐廳要進入裝修階段,市府要求Seapot必須興建100個停車位才能開業。

對此,市府回應稱,發展商當初提出的項目計劃,所建的106個停車位只給83個住宅用戶,而一樓7,000平方呎商業鋪位,發展商稱會租給5家小商業,包括餐廳及零售店,因此獲市府豁免,無須提供商用停車位。

市府認為,由於Seapot屬於Buffet式,可容納近200人的大型餐廳,因此根據市府建築條例,Seapot必須要有100個停車位,市府認為是發展商單方面改變原有的商用計劃,引發停車問題。

發展商Sares Regis的回應是,當初提交市府的發展計劃,允許鋪位出租給餐廳,因此他們已就此事跟市府交涉。

與此同時,Seapot也已向市府提出申訴,市議會將於下週二的會議中,就發展項目的停車問題舉行聽證,有興趣的市民可以出席,時間是晚上7點,在San Bruno長者中心Crystal Springs Road 1555 號。

