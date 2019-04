聖荷西警員去年聖誕擊斃女疑犯 警方公開案發視頻（視頻）

【KTSF】

去年聖誕節,聖荷西警方開槍擊斃一名女疑犯,當局上週五公開了當日警員隨身鏡頭拍到的案發畫面。

畫面上見到,警員多次命令白色汽車內的疑犯Jennifer Vasquez就犯,又警告她如果不服從就會開槍。

但Vasquez無理會,繼續踩油門,即使受到警車包圍,她仍然一度倒車撞警車,之後打算駛向前面的時候,警方就向她開槍,並將Vasquez現場擊斃。

有民權組織看過影片後,始終認為警方應留Vasquez一命,先化解衝突,然後交由地檢處處分。

不過根據警方報告,一名警員起初有提出使用橡膠子彈射破車窗,與Vasquez對話,或者令她暫時不能行動,從而上前關掉汽車,警員都有打算保持安全距離,但是擔心一旦疑犯逃脫,將對警員和公眾造成危險。

Vasquez被控企圖謀殺兩人,但是警方事後發現她跟該案無關。

不過Vasquez所開的白色豐田Camry是一輛失車,警員又在她車內發現毒品和爆竊工具。

