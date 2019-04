Motel 6被控向移民局提供顧客資料 付千萬和解訴訟

【KTSF】

連鎖旅館Motel 6,早前因為向聯邦移民局提供顧客的資料,被華盛頓州司法部控告,雙方最終達成協議,Motel 6將會支付1,200萬和解費用。

華盛頓州司法部早前控告Motel 6,指旅館在2015年至2017年兩年間,州內7間Motel 6旅館涉嫌在無搜查令的情況下,向移民局人員提供入住旅客的名字及其他個人資料,受影響的人數達8萬人。

州司法部表示,旅館分享這些資料,令移民局集中調查一些名字看似拉美裔的顧客。

司法部亦指,這1,200萬的罰款,將會賠償給那些受今次事件影響的人。

Motel 6發聲明指,旅館會繼續執行保障顧客私隱的政策,除非旅館收到搜查令或傳票,才會提供顧客資料。

