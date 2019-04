Millbrae入屋倫竊案 警緝3匪徒

【KTSF】

中半島San Mateo縣警希望公眾幫忙尋找3名和上週四晚Millbrae市一宗入屋偷竊案有關的嫌犯。

上週四晚大約8時05分,位於Millbrae市Cypress Ave 600號路段一間沒有人住的房屋,被3名匪徒打破飯廳的玻璃窗入屋偷竊。

由於屋內裝有防盜警鈴,當3人入屋時觸動警鈴響聲,3人很快便逃走,但從閉路電視中,看見其中一人拿走了一個大箱,目前還不知屋主有何物品失竊,當警員到場時,3名匪徒已經逃逸。

涉案的3人,第一人是年約20至25歲拉美裔或亞裔,身穿白色拉鏈連帽外衣,灰色手套。

第二名疑犯男性,中等身材,身穿黑色連帽運動衫,背面寫有”Billionaire Boys Club”,灰色手套和黑色Nike帽。

第三人也是男性,身材瘦削,身穿黑色連帽衣和白色鞋子。

有相關消息的民眾,可以打警方電話:1-650-599-1536,又或匿名熱線:1-800-547-2700舉報。

