Millbrae入屋倫竊案 警緝3匪徒

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中半島San Mateo縣警希望公眾幫忙尋找3名和上週四晚Millbrae市一宗入屋偷竊案有關的嫌犯。

上週四晚大約8時05分，位於Millbrae市Cypress Ave 600號路段一間沒有人住的房屋，被3名匪徒打破飯廳的玻璃窗入屋偷竊。

由於屋內裝有防盜警鈴，當3人入屋時觸動警鈴響聲，3人很快便逃走，但從閉路電視中，看見其中一人拿走了一個大箱，目前還不知屋主有何物品失竊，當警員到場時，3名匪徒已經逃逸。

涉案的3人，第一人是年約20至25歲拉美裔或亞裔，身穿白色拉鏈連帽外衣，灰色手套。

第二名疑犯男性，中等身材，身穿黑色連帽運動衫，背面寫有”Billionaire Boys Club”，灰色手套和黑色Nike帽。

第三人也是男性，身材瘦削，身穿黑色連帽衣和白色鞋子。

有相關消息的民眾，可以打警方電話：1-650-599-1536，又或匿名熱線：1-800-547-2700舉報。

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