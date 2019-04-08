美大學收生賄賂案 女影星Felicity Huffman將認罪

【KTSF 江良慧報導】

早前爆出的大學收生賄賂醜聞，其中14名被告將會認罪，當中包括荷李活女影星Felicity Huffman，和灣區一對居住在Hillsborough的夫婦。

Huffman被指涉嫌支付15,000元，讓女兒SAT考試時，可以無限時作答，和有監考員替她改正答案。

Huffman週一發表聲明說認罪，說對自己的行為承擔全部責任和會接受結果，她說對自己為女兒、家人、親友和教育界所帶來的痛苦感到羞愧，要對他們致歉，特別是那些為考大學每天努力的學生，和為支持子女而誠實作出犧牲的父母／

她也說自己背叛了女兒，女兒對此一無所知。

另外，居住在Hillsborough的Bruce Isackson和妻子Davinia Isackson也將會認罪。

Isackson夫婦被指控向一名大學收生顧問支付60萬，包括價值25萬的Facebook股票，讓兩名女兒分別進入洛杉磯加大和南加州大學。

Bruce是加州一間地產公司的主席，他將會承認串謀洗錢，另外由於他申報賄款是捐款，得到扣稅，所以他也將會承認串謀瞞騙稅局。

夫婦兩人也發表聲明說，對所造的事感到極度抱歉，難以言喻，說對自己的錯誤判斷全權負責，又承諾會和控方合作，協助調查。

另外，史丹福大學校報在週日報導，史丹福一名被指與賄賂醜聞有關的女學生，已經在上週被逐離校，校方沒有透露女生身分，但就表示她已經離開校園，她的學分也已經被取消。

該女學生被指涉嫌在入學申請中，虛報她的帆船運動的資歷，雖然她入讀史丹福是經過一般程序，而並非作為運動員被招攬，但她入學後，就有向史丹福帆船項目捐款50萬。

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