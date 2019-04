美大學收生賄賂案 女影星Felicity Huffman將認罪

【KTSF 江良慧報導】

早前爆出的大學收生賄賂醜聞,其中14名被告將會認罪,當中包括荷李活女影星Felicity Huffman,和灣區一對居住在Hillsborough的夫婦。

Huffman被指涉嫌支付15,000元,讓女兒SAT考試時,可以無限時作答,和有監考員替她改正答案。

Huffman週一發表聲明說認罪,說對自己的行為承擔全部責任和會接受結果,她說對自己為女兒、家人、親友和教育界所帶來的痛苦感到羞愧,要對他們致歉,特別是那些為考大學每天努力的學生,和為支持子女而誠實作出犧牲的父母/

她也說自己背叛了女兒,女兒對此一無所知。

另外,居住在Hillsborough的Bruce Isackson和妻子Davinia Isackson也將會認罪。

Isackson夫婦被指控向一名大學收生顧問支付60萬,包括價值25萬的Facebook股票,讓兩名女兒分別進入洛杉磯加大和南加州大學。

Bruce是加州一間地產公司的主席,他將會承認串謀洗錢,另外由於他申報賄款是捐款,得到扣稅,所以他也將會承認串謀瞞騙稅局。

夫婦兩人也發表聲明說,對所造的事感到極度抱歉,難以言喻,說對自己的錯誤判斷全權負責,又承諾會和控方合作,協助調查。

另外,史丹福大學校報在週日報導,史丹福一名被指與賄賂醜聞有關的女學生,已經在上週被逐離校,校方沒有透露女生身分,但就表示她已經離開校園,她的學分也已經被取消。

該女學生被指涉嫌在入學申請中,虛報她的帆船運動的資歷,雖然她入讀史丹福是經過一般程序,而並非作為運動員被招攬,但她入學後,就有向史丹福帆船項目捐款50萬。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。