日本人氣鬆餅店Gram美國首家分店落戶灣區（視頻）

隨著亞裔人口的增長,許多亞洲知名餐飲連鎖品牌也陸續進駐灣區,以舒芙蕾鬆餅風靡亞洲的日本人氣鬆餅店Gram,在美國的首家分店落戶灣區,而且東主是華裔,週五開幕第一天,就出現大批人潮。

隨著盤子輕輕搖動,這三片厚厚的舒芙蕾鬆餅也跟著晃啊晃,看起來很療癒,這就是風靡亞州的日本美食Gram的招牌食品,不過想吃它卻沒那麼容易,30份的豪華鬆餅盤,早上11時配額已經售完。

週五是人氣鬆餅店Gram在美國首家分店開幕的日子,十點開張之前,店外早已排著長長的人龍,希望能當第一批吃到的顧客。

華裔東主Peter Wong接受本台專訪說:”其實都已經預期今天會有這麼多人,因為其實我們沒開之前,已經很多人在問,我們何時開?很多人很期待,還有我們的社交媒體,已經有很多人問我們。”

這家鬆餅落戶美國,首家店開在舊金山州大旁的Stonestown購物中心,商場臨近州大和日落區,有大批亞裔食客。

商場表示,有注意到亞裔消費者的購買力,接下來還會陸續推出消費者期待的美食。

Stonestown商場資深總經理Darren Iverson說:”我們出租團隊會聚焦在消費者需求,找出最好的餐廳,並吸引到我們認為最棒的餐廳,以Gram做為例子的話,就是找出獨特的,甚至是灣區市場的首家。”

他也預告,30天後會宣布還有一家首度落戶舊金山的亞洲美食會進駐Stonestown。

招牌舒芙蕾鬆餅一天只出爐3次,每次限量30份,一天只有90名顧客可以吃到,消費者必須事先排隊取票,再入座消費,至於吃其它品項則只需排位,不用另外取票。

Wong說:”我們的期待跟希望就是帶多些外國的美食到舊金山,甚至是美國,這只不過是美國的第一間,我們之後會不斷擴充,會在灣區,先在南灣,然後去東灣都會再開,之後就會去南加州。”

Gram日本總公司特別派出首席廚師以及團隊前來支援開幕,確保口味和服務都到位。

