日本人氣鬆餅店Gram美國首家分店落戶灣區（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著亞裔人口的增長，許多亞洲知名餐飲連鎖品牌也陸續進駐灣區，以舒芙蕾鬆餅風靡亞洲的日本人氣鬆餅店Gram，在美國的首家分店落戶灣區，而且東主是華裔，週五開幕第一天，就出現大批人潮。

隨著盤子輕輕搖動，這三片厚厚的舒芙蕾鬆餅也跟著晃啊晃，看起來很療癒，這就是風靡亞州的日本美食Gram的招牌食品，不過想吃它卻沒那麼容易，30份的豪華鬆餅盤，早上11時配額已經售完。

週五是人氣鬆餅店Gram在美國首家分店開幕的日子，十點開張之前，店外早已排著長長的人龍，希望能當第一批吃到的顧客。

華裔東主Peter Wong接受本台專訪說：”其實都已經預期今天會有這麼多人，因為其實我們沒開之前，已經很多人在問，我們何時開？很多人很期待，還有我們的社交媒體，已經有很多人問我們。”

這家鬆餅落戶美國，首家店開在舊金山州大旁的Stonestown購物中心，商場臨近州大和日落區，有大批亞裔食客。

商場表示，有注意到亞裔消費者的購買力，接下來還會陸續推出消費者期待的美食。

Stonestown商場資深總經理Darren Iverson說：”我們出租團隊會聚焦在消費者需求，找出最好的餐廳，並吸引到我們認為最棒的餐廳，以Gram做為例子的話，就是找出獨特的，甚至是灣區市場的首家。”

他也預告，30天後會宣布還有一家首度落戶舊金山的亞洲美食會進駐Stonestown。

招牌舒芙蕾鬆餅一天只出爐3次，每次限量30份，一天只有90名顧客可以吃到，消費者必須事先排隊取票，再入座消費，至於吃其它品項則只需排位，不用另外取票。

Wong說：”我們的期待跟希望就是帶多些外國的美食到舊金山，甚至是美國，這只不過是美國的第一間，我們之後會不斷擴充，會在灣區，先在南灣，然後去東灣都會再開，之後就會去南加州。”

Gram日本總公司特別派出首席廚師以及團隊前來支援開幕，確保口味和服務都到位。

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