舊金山加油機停止加油後仍繼續收錢（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

一位駕駛人士在舊金山一間Chevron油站加油時，發現加油機在停止加油後，仍然繼續收錢，這是怎麼一回事呢？

大概一個多星期前，Alan Lo在舊金山市中心，Harrison街夾6街的一個Chevron油站加油，他使用的是5號加油機。

Alan說：”我是先加油，然後我就進店裡面買一個東西，回來的時候加油機已停了，但是我的那個油錶還繼續在算，所以我拿出來，然後還在繼續算，我就覺得很奇怪，然後我就照一個視頻，然後放回去，放回去它就停了，但是也超過幾塊錢這樣子。”

Alan於是進店告知油站經理，最後Alan有得到5元退款，這次經歷引起Alan注意，是因為他聽說東岸曾有一些油站，在加油機上動手腳，以此多收顧客的錢，他將拍下的視頻在社交網站分享。

Alan說：”想說平常加油時，如果沒有注意的話，可能他們被多收了多少錢，你也不知道，所以我想請大家能夠小心，要注意，不然的話，多算了錢自己也吃虧。”

此外，Alan還將事件報告給舊金山計量部門（Weights & Measures Program），希望他們作進一步調查。

涉事的Chevron油站目前已停用有問題的加油機，並表示是機器故障，純屬個別事件。

油站還稱，每週都會檢查機器運作情況，市府計量部門也會每年進行巡查，他們現在已為有故障的加油機訂購零件，稍後會有專業技師為加油機更換零件，確保不會再有亂收費問題。

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