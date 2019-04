舊金山加油機停止加油後仍繼續收錢（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

一位駕駛人士在舊金山一間Chevron油站加油時,發現加油機在停止加油後,仍然繼續收錢,這是怎麼一回事呢?

大概一個多星期前,Alan Lo在舊金山市中心,Harrison街夾6街的一個Chevron油站加油,他使用的是5號加油機。

Alan說:”我是先加油,然後我就進店裡面買一個東西,回來的時候加油機已停了,但是我的那個油錶還繼續在算,所以我拿出來,然後還在繼續算,我就覺得很奇怪,然後我就照一個視頻,然後放回去,放回去它就停了,但是也超過幾塊錢這樣子。”

Alan於是進店告知油站經理,最後Alan有得到5元退款,這次經歷引起Alan注意,是因為他聽說東岸曾有一些油站,在加油機上動手腳,以此多收顧客的錢,他將拍下的視頻在社交網站分享。

Alan說:”想說平常加油時,如果沒有注意的話,可能他們被多收了多少錢,你也不知道,所以我想請大家能夠小心,要注意,不然的話,多算了錢自己也吃虧。”

此外,Alan還將事件報告給舊金山計量部門(Weights & Measures Program),希望他們作進一步調查。

涉事的Chevron油站目前已停用有問題的加油機,並表示是機器故障,純屬個別事件。

油站還稱,每週都會檢查機器運作情況,市府計量部門也會每年進行巡查,他們現在已為有故障的加油機訂購零件,稍後會有專業技師為加油機更換零件,確保不會再有亂收費問題。

