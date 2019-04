【KTSF】

東灣Fremont市一名62歲華裔婦人失蹤,警方呼籲民眾提供線索。

失蹤的婦人名叫Shan Wei,她在週一凌晨失蹤,最後一次被人見到是凌晨兩點半左右,在Valdez公園附近,當時她身穿黑色上衣及黑色褲子。

警方表示,她不會說英語,且患有精神疾病,任何看見她的民眾,請致電911報警。

