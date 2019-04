【KTSF】

開車的人士要注意了,汽油價格近期持續上漲,預料接下來的幾個星期內,加州就會看到每加侖4元的價位。

駕駛人最近加油有沒有感覺價格變貴了?有預測顯示,未來幾個星期,加州的油價還會繼續上漲,並達到每加侖4元,回到2015年高油價水平。

目前加州油價高居全國第一,其中灣區近期的油價,舊金山平均每加侖3.78元,南灣聖荷西平均每加侖3.722元,東灣奧克蘭(屋崙)平均每加侖3.70元。

西岸多個煉油廠的問題,導致近期汽油供給吃緊,加州也有一些煉油廠暫時處於保養維修,因此推高油價。

