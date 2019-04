【KTSF】

連接舊金山華埠至市中心的中央地鐵工程,近日傳出可能又再延遲完工的消息,舊金山交通局澄清,預計完工日期沒有變,仍然計劃在今年12月底通車。

舊金山交通局在一個會議上表示,雖然有傳聞指,工程的完工日期會延遲,但現階段局方的通車計劃沒有變,仍然定在12月底,如果通車時間表有變,會第一時間通知華埠商戶。

中央地鐵的工程師指出,華埠站的地底工程已經接近尾聲,預計在今年夏季將會完成所有地底及地面工程,然後秋季會用來測試列車系統,對於通車時間表仍然樂觀。

另外,交通局宣布,繼8號及8X巴士後,因為工程改道的30號巴士及45號巴士,由4月13日星期六起,將會重駛舊的路線,駛過Stockton隧道”龍洞”口後,不會再右轉,會一直行駛至4街,回復工程前的路線。

