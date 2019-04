【KTSF 黃恩光報導】

舊金山市長布里德設立獎學金,獎勵和幫助家境貧困的應屆高中畢業生上大學。

布里德表示,自己在貧苦家庭長大,如果沒有接受高等教育,就不會有機會成為舊金山的市長。

布里德設立一個名為”邁向卓越”的獎學金計劃,為市內18間高中,每間高中兩名應屆高中畢業學生,提供每人2,500元獎學金,申請人必須今年春季畢業。

GPA達到3.2或更高、有經濟需要,以及是家裡第一個人入讀4年大學。

報名截止日期是本月29號,詳情可上網查詢,網址:http://sfmayor.org/priorities/education

版權所有,不得轉載。