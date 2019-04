【KTSF】

灣區捷運(BART)一道列車週一早上在東灣El Cerrito del Norte撞倒一名人士,導致該站和Richmond站需要緊急封閉。

事發於早上7時半左右,該名人士是被一列向Warm Springs站方向行駛的列車撞上,暫時未知其情況如何。

捷運當局呼籲受影響的民眾,在兩站關閉期間,可改到El Cerrito Plaza站乘車。

