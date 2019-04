波音737 Max機型持續禁飛 美國航空要取消更多航班

【KTSF】

美國航空(American Airlines)宣布,受波音737 Max機型禁飛令的影響,取消的航班會持續到6月初,將透過電郵或電話通知受影響的消費者,並提供轉搭其他班機的選擇。

全球規模最大的美國航空週日表示,直到6月5號,每天將取消約90個航班。

受波音737 Max機型禁飛令的影響,美航之前已宣布將取消航班直到4月底,美航表示,主動取消航班的行動,是為了提供更好的服務,讓消費者有重新訂票的選擇等。

美航旗下有24架波音737 Max飛機,何時能恢復飛行,仍需等候FAA聯邦航管局等進一步的消息。

波音737 Max機型自3月13號起在美國全面禁飛,該機型在兩起致命空難後,安全性備受質疑。

雖然當局還未確認空難原因,該機型的防止失速系統是否可能導致飛機劇烈俯衝是調查焦點之一。

