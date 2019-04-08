探討阿茲海默症：華人社區腦退化症教育成少數族裔典範（五）

【KTSF 萬若全報導】

阿茲海默症高居美國死因第6位，在亞裔社群中越來越關心的一個問題，由於信仰或語言障礙，可能阻礙早期治療，近年來華人社區在阿茲海默症的教育及推廣，已經成了其他少數族裔典範。

北加州腦退化症協會長期義工曹知行，去年獲推薦參加全國總會理事會甄選，是唯一的一位華裔董事。

腦退化症協會總會董事曹知行說：”在華人比較多的地區，紐約、南加州、北加州，雖然全美國華人人口相對比起來，百分比是較低，可是這幾個地區，華人人口比例卻相對比較高，尤其是北加州這裡，過去這幾年大家的努力，我們這邊的華人社區、少數族裔社區、亞裔社區做的推廣，做的教育，做的服務這方面，在腦退化全美國都是很突出的。”

不過像癌症或是糖尿病，有針對華裔或亞裔社區的分析研究，不過腦退化症卻沒有這方面的數據，根據最新的報告，全美只有16%的長者定期做認知能力檢察，如果就族裔分類比例更少。

曹知行說：”協會開始新雇了一個首席多元文化官，這是非常特別，他也非常注重需要不同族裔，不光是種族的，還有不同社經背景，不光是在美國，還有在世界其他國家共同參與，因為大家認識到，腦退化症已經是全球的一個問題。”

華人腦退化症論壇主持人李喬琚：”其實這個話題完全是社會話題，不是你家裡發生的事情，你才要去關心的話題。”

週六在Santa Clara舉辦的華人腦退化症論壇，邀請已故諾貝爾獎得主高錕夫人高黃美芸擔任主講人，論壇主持人李喬琚分享一段採訪高錕的小故事。

李喬琚說：”我們就問他得講的感言，他是一個非常慈祥的笑容，看著天空，告訴我們說，好漂亮好美哦，高太太在旁邊跟我們解釋得獎的情形，高太太那時候講了一句話，她說她真希望這個獎能夠更早幾年來。”

華人腦退化症論壇活動免費，同時可為有需要的家屬照顧者提供喘息服務補助金，有需要的民眾不要錯過機會。

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