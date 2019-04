探討阿茲海默症：華人社區腦退化症教育成少數族裔典範（五）

【KTSF 萬若全報導】

阿茲海默症高居美國死因第6位,在亞裔社群中越來越關心的一個問題,由於信仰或語言障礙,可能阻礙早期治療,近年來華人社區在阿茲海默症的教育及推廣,已經成了其他少數族裔典範。

北加州腦退化症協會長期義工曹知行,去年獲推薦參加全國總會理事會甄選,是唯一的一位華裔董事。

腦退化症協會總會董事曹知行說:”在華人比較多的地區,紐約、南加州、北加州,雖然全美國華人人口相對比起來,百分比是較低,可是這幾個地區,華人人口比例卻相對比較高,尤其是北加州這裡,過去這幾年大家的努力,我們這邊的華人社區、少數族裔社區、亞裔社區做的推廣,做的教育,做的服務這方面,在腦退化全美國都是很突出的。”

不過像癌症或是糖尿病,有針對華裔或亞裔社區的分析研究,不過腦退化症卻沒有這方面的數據,根據最新的報告,全美只有16%的長者定期做認知能力檢察,如果就族裔分類比例更少。

曹知行說:”協會開始新雇了一個首席多元文化官,這是非常特別,他也非常注重需要不同族裔,不光是種族的,還有不同社經背景,不光是在美國,還有在世界其他國家共同參與,因為大家認識到,腦退化症已經是全球的一個問題。”

華人腦退化症論壇主持人李喬琚:”其實這個話題完全是社會話題,不是你家裡發生的事情,你才要去關心的話題。”

週六在Santa Clara舉辦的華人腦退化症論壇,邀請已故諾貝爾獎得主高錕夫人高黃美芸擔任主講人,論壇主持人李喬琚分享一段採訪高錕的小故事。

李喬琚說:”我們就問他得講的感言,他是一個非常慈祥的笑容,看著天空,告訴我們說,好漂亮好美哦,高太太在旁邊跟我們解釋得獎的情形,高太太那時候講了一句話,她說她真希望這個獎能夠更早幾年來。”

華人腦退化症論壇活動免費,同時可為有需要的家屬照顧者提供喘息服務補助金,有需要的民眾不要錯過機會。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。