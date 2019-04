影評：看寵物和人起死回生的《寵物墳場》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

好萊塢翻拍三十年前受歡迎的恐怖片《寵物墳場》,會否給電影院帶來新的刺激?

波士頓的一個四口家庭,為了要放慢生活節奏,搬到緬因州一個郊區生活。一家之主Louis 在一所學府當醫生。好奇、機靈的女兒Ellie 也很快的和喪妻鄰居Jud 交上朋友。可是Louis 第一天上班,就碰上有學生車禍死亡。而Louis 的住家外,也都經常有大型貨車火速駛過,加上Louis 房子後方的一片土地,也被人用來做寵物墳場,隱約的為故事接下來的橋段做準備。

一天,Ellie 心愛的貓Church 被發現死在路旁。正當做家長的,擔憂怎樣對女兒隱瞞真相的時候,鄰居Jud 把Louis 帶到寵物墳場後的一塊地。他們將貓的屍體埋了,當天晚上,貓兒Church 回來,但也逐漸帶有奇特的個性,家長也避過了向女兒傳達死訊的現實。不久後,家人為Ellie 慶祝生日。家中的笑聲卻被突然發生的一起意外所帶來的悲傷取代。Louis 獨自在家,在面對極度絕望,斷然做出要救活女兒的決定,但是也開始一連串意料不到的後果。

同樣也是改編自恐怖大師作家Stephen King 的同名小說。和1989年的原版電影相比,新版做了一些人物和劇情上的調整,給恐怖片一些意想不到的劇情轉折。兩位導演Kevin Kölsch 和Dennis Widmyer,對氣氛和節奏的掌握都相當到位。再加上劇中演員的演出帶有更強的真實感和故事傳達人們必須冷靜面對殘酷現實的信息,都讓這影片從一般恐怖片中突出。唯一一個叫人困惑的一點,是Jud 提供要將貓兒起死回生的理由不夠強,卻是開始這恐怖悲劇的起點,感覺草率帶過。不然的話,《寵物墳場》確實在人們走出影院後感觸良深、印象深刻。

2019年版的《寵物墳場 Pet Sematary》題材雖舊,也還帶有一定的新驚險感受。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://www.paramount.com/movies/pet-sematary

“Pet Sematary” is an effective remake with new scares

“Screening Room” reviews “Pet Sematary”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.paramount.com/movies/pet-sematary