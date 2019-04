特朗普指中美貿易談判進展良好 料4星期內有結果

【i-CABLE】

特朗普總統週四在白宮會見率團到美國進行貿易談判的副總理劉鶴,特朗普表示談判進展良好,預料4個星期內會有公佈,如果達成協議,他會與中國國家主席習近平舉行峰會,劉鶴轉達習近平口訊,期望及早完成談判,令中美關係取得更大進展。

特朗普第三次在白宮接見橢圓形辦公室接見中美貿易談判雙方代表,副總理劉鶴這次坐在他旁邊。特朗普形容談判進展得很好,特朗普指,在保護知識產權和關稅問題上,雙方仍然要繼續商討,預計大約4周內會有公佈。

他形容談判中的中美貿易協議全面、公平、和具歷史意義,若果能夠達成,他會與習近平舉行峰會,但假若談不成,美國便很難再與中國繼續做生意。

劉鶴指談判取得進展,主要因為習近平和特朗普親自作出指示。

劉鶴轉達了習近平的口信,習近平表示經過密集磋商,中美經貿協議文本在關鍵問題上取得新的實質進展,希望雙方經貿團隊繼續合作,及早完成談判,又指在當前形勢下,中美發揮戰略領導能力,關係平穩發展,對兩國及世界都有利,期望中美關係取得新的更大進展。

