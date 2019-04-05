特朗普巡視南加邊境市鎮 稱美國移民系統已爆滿（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週四給予墨西哥一年警告期限，去取締毒品和非法移民流入美國，特朗普週五巡視南加州一個邊境市鎮，他形容當前美國的移民系統已經爆滿，處於緊急狀況。

特朗普週五到南部美墨邊界城鎮Calexico，與當地官員會談，特朗普說，美國正處於移民緊急狀態，不能再收容更多的無證人士。

特朗普說：”南部邊界很明顯處於緊急狀況。”

特朗普週四給予墨西哥一年警告期限，去取締毒品和非法移民流入美國，否則他將會向在墨西哥生產的汽車徵收25%入口關稅，甚至關閉南部美墨邊界。

有商界領袖擔心，關閉美墨邊界將會打擊美國的汽車生產、農業出口以及邊境貿易等，最終將會損害美國的經濟。

特朗普又說，興建美墨邊界圍牆，仍然是有效方法阻截無證移民。

他較早時已宣佈南部邊界進入緊急狀態，可以調配聯邦資源來建牆，不過至今已經有20個州，包括加州在內，向法庭申請初步禁制令，試圖阻止特朗普政府動用聯邦基金來建圍牆。

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