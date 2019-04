特朗普巡視南加邊境市鎮 稱美國移民系統已爆滿（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週四給予墨西哥一年警告期限,去取締毒品和非法移民流入美國,特朗普週五巡視南加州一個邊境市鎮,他形容當前美國的移民系統已經爆滿,處於緊急狀況。

特朗普週五到南部美墨邊界城鎮Calexico,與當地官員會談,特朗普說,美國正處於移民緊急狀態,不能再收容更多的無證人士。

特朗普說:”南部邊界很明顯處於緊急狀況。”

特朗普週四給予墨西哥一年警告期限,去取締毒品和非法移民流入美國,否則他將會向在墨西哥生產的汽車徵收25%入口關稅,甚至關閉南部美墨邊界。

有商界領袖擔心,關閉美墨邊界將會打擊美國的汽車生產、農業出口以及邊境貿易等,最終將會損害美國的經濟。

特朗普又說,興建美墨邊界圍牆,仍然是有效方法阻截無證移民。

他較早時已宣佈南部邊界進入緊急狀態,可以調配聯邦資源來建牆,不過至今已經有20個州,包括加州在內,向法庭申請初步禁制令,試圖阻止特朗普政府動用聯邦基金來建圍牆。

