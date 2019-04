【KTSF 黃恩光報導】

舊金山發生一宗奇怪的街頭搶劫案,一個賊人踏著滑板,搶走受害人的一條皮帶,賊人的狗又咬受害人。

案發地點是Market街以南,Harrison街夾5街,警方資料顯示,週四下午2時多,一個白人男人踏著滑板,接近亞裔男事主,搶走他手上的一條皮帶。

警方說,案發時,男事主對賊人說,如果你問我(要皮帶),我就給你,賊人聽了之後,對男事主拳打腳踢,而賊人的狗也咬事主,事主受了傷但拒絕接受治療。

警方表示,匪徒搶走的皮帶,是一條價值幾十元到普通皮帶,賊人仍然在逃。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。