【KTSF】

一名25歲男子涉嫌在舊金山Excelsior區拳打一名長者導致對方受重傷,疑犯已經被捕。

週三中午12點15分左右,警方接報並趕至Geneva Avenue與London街交界附近,警員在現場發現一名25歲男子,涉嫌拳打一名71歲男性長者,導致長者跌落行人道,有生命危險。

長者已經送院治療,警方已將疑犯拘捕,但未透露案件的起因。

