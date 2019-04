【KTSF】

南加州一個女人聲稱自己在一間Sephora商店試用一支口紅之後生痱滋,因而控告Sephora,雙方達成和解協議。

居住在Glendale的原告人表示,2015年,她到荷里活大道一家Sephora店,試用一支樣板口紅,之後,她就感染口腔泡疹病毒,導致她生痱滋。

原告人表示,在此之前,她從來沒有生過痱滋。

訴訟指出,Sephora應該知道提供樣板給多於一個顧客共同使用的風險,原告人與Sephora達成和解協議。

Sephora否認有過錯,並發表聲明指出,維護顧客的健康和安全是他們的首要任務,公司方面非常注重產品的衛生。

